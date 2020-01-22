أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية..

المناطق_فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور سلمان العييري وأعضاء اللجنة، بحضور رئيس غرفة جازان خالد بن محمد صايغ بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس للجنة الذي تستضيفه غرفة جازان

وفي مستهل الاستقبال؛ رحب سموه بالوفد الزائر, متمنيا لهم التوفيق، مبرزا سموه ما تزخر به المنطقة من مقومات وفرص استثمارية في مختلف المجالات السياحية والاقتصادية والزراعية وغيرها من المجالات ، ودور اللجنة في تنمية وتطوير القطاع الخاص ودعم دوره في الاقتصاد الوطني.

وأكد سمو أمير منطقة جازان حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الخاص بما يمكنه من القيام بدوره المستقبلي في التنمية والتطوير الشامل الذي تشهده بلادنا الغالية , بما يحقق برامج التحول الوطني 2020 , ورؤية المملكة 2030.

وجدد في ختام كلمته خلال اللقاء الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار بالمنطقة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والفرص النسبية والتسهيلات المقدمة للتجار ورجال الإعمال بميناء جازان والمنطقة بشكل عام ، مؤكدا حرص الإمارة وكافة الجهات ذات العلاقة على تقديم كل ما يحتاجه المستثمر من خدمات وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض سير عمل مشروعاتهم الاستثمارية سائلا الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والفائدة.

من جهته أعرب رئيس اللجنة الوطنية التجارية الدكتور سلمان العييري عن سعادته وأعضاء اللجنة بلقاء سمو أمير المنطقة جازان وما استمعوا إليه من توجيهات.