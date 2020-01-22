مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك ينظم الحملة التوعية بالمضادات الحيوية

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دشن مدير مجمع إرادة والصحة النفسية بتبوك بالإنابة خالد عوضه الزهراني اليوم الأربعاء حملة التوعية بالمضادات الحيوية بالعيادات الخارجية والتي تهدف إلى توجيه رسائل إلى أفراد المجتمع والكادر الصحي متضمنة أهمية استعمال المضادات الحيوية بوصفة طبية والحرص على استخدام المضاد الحيوي حسب الفترة الزمنية المحددة من الطبيب وعدم مشاركة المضاد مع الآخرين.

كما تركز الحملة على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية من ضرورة اختيار المضاد الحيوي والجرعة والمدة المناسبة بحسب حالة المريض بهدف الحصول على نتيجة إيجابية لتحسن حالته ولمنع حدوث مقاومة للمضاد الحيوي.

واشتملت الفعاليات على معرض توعوي ومحاضرة وعروض مرئية قُدمت من خلالها عدد من الرسائل التوعوية عن المضادات الحيوية .