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أمير تبوك يطلع على تقرير عن الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك بالمنطقة 

أمير تبوك يطلع على تقرير عن الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك بالمنطقة 

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أمير تبوك يطلع على تقرير عن الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك بالمنطقة 

أمير تبوك يطلع على تقرير عن الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك بالمنطقة 
http://almnatiq.net/?p=823676
المناطق_تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة المهندس سالم بن سليمان الوباري الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقريراً عن الأعمال الرقابية التي تتعلق بحماية المستهلك في مدينة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها, من خلال اللجان الميدانية التي يقوم بها الفرع.
وأكد سموه دور فرع الوزارة بالمنطقة في تعزيز دور حماية المستهلك, منوهاً سموه بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لكل ما يحقق للمواطن رغد العيش الكريم ورفاهيته.
من جهته أعرب المهندس الوباري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأعمال ونشاطات الفرع.

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