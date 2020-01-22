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حلقات العمودي تكرم طلابها الناجحين في الاختبارات

حلقات العمودي تكرم طلابها الناجحين في الاختبارات

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حلقات العمودي تكرم طلابها الناجحين في الاختبارات

حلقات العمودي تكرم طلابها الناجحين في الاختبارات
http://almnatiq.net/?p=823681
المناطق_جدة

كرمت حلقات تحفيظ القرآن بمسجد العمودي بمركز إشراف شمال جدة طلابها التسعة الناجحين في اختبارات جمعية خيركم وذلك بحضور إمام وخطيب الجامع الشيخ عادل حكمي ، والمشرف على الحلقات الأستاذ فايز باذياب.
التكريم بدأ بتلاوة قرآنية لأحد طلاب الحلقات بعدها ألقى معلم الطلاب الأستاذ محمد خلف كلمة أشاد فيها بتعاون أسر الطلاب الناجحين مع المسجد ليتمّ أبنائهم حفظ الأجزاء بإتقان ، مشيراً أن دور الأسرة في غاية الأهمية ويسهم في تفوق الطلاب ومن ثم تخرجهم من الحلقات حفاظاً متقنين لكتاب الله.
وفي الختام كرم حكمي وباذياب الطلاب الناجحين ، متمنين لهم دوام التوفيق وأن يحققوا أحلامهم في ختم كتاب الله وتتويج آبائهم وأمهاتهم بتاج الوقار.

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