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مدرب الأخضر الأولمبي: أنجزنا اليوم خطوه أولى.. وعلينا بذل الجهد لحصد لقب آسيا

مدرب الأخضر الأولمبي: أنجزنا اليوم خطوه أولى.. وعلينا بذل الجهد لحصد لقب آسيا
http://almnatiq.net/?p=823688
المناطق - واس

قدم مدرب المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم الكابتن سعد الشهري التهنئة للوطن حكومة وشعبا بعد التأهل إلى نهائي كأس آسيا وتحقيق أول بطاقة لطوكيو 2020 بعد الفوز على أوزبكستان بهدف دون رد اليوم ضمن دور نصف نهائي البطولة المقامة في تايلاند ، معبرا عن سعادته بهذا المنجز التاريخي للكرة السعودية بداية عام 2020.
وحقق المنتخب السعودي اليوم إنجازاً بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب استمر 24 عاما عن الأولمبياد .
وقال الشهري في المؤتمر الصحفي عقب مباراة اليوم : أنجزنا اليوم خطوة أولى، وعلينا بذل الجهد والإصرار من أجل حصد اللقب يوم الأحد القادم بإذن الله .
وأضاف : لدينا العزم والإصرار بأن نعود باللقب القاري إلى الوطن بعد أن حققنا الهدف الأول بالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ونشكر الله على هذا الإنجاز بعد غياب 24 عاما عن الأولمبياد .
من جانبه أبدى مهاجم الأخضر عبدالله الحمدان عن سعادته الكبيرة بحجز المقعد الأول إلى طوكيو 2020، ونحمد الله على التأهل إلى النهائي وسنواصل مسيرة الانتصارات بإذن الله في نهائي كأس آسيا والعودة بالكأس إلى الوطن لإسعاد الجماهير السعودية.

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