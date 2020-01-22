انطلاق أول مسلسل محلي بأسلوب الرسومات اليابانية يوثق القيم الاجتماعية والثقافية بالمملكة

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كشفت شركة “مانجا للإنتاج” السعودية التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك الخيرية ) عن إطلاق مسلسل “أساطير في قادِم الزمان” السعودي بأسلوب الرسومات اليابانية “أنمي” ابتداءً من عصر يوم الجمعة 24 يناير على قناة أم بي سي 1 أسبوعياً، حيث يستهدف الجمهور السعودي والعربي , ويُعد هذا المسلسل الأول سعودياً الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع استوديو “توئي أنيميشن” الذي يُعدّ من أعرق الاستوديوهات اليابانية وأكثرها شهرة.

وتدور أحداث المسلسل المُكوّن من 13 حلقة في المستقبل في المملكة العربية السعودية، حيث يُقدّم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم وترويها الجدة “أسماء” لأحفادها وقطهم الآلي “أنيس” مُقدّمة لهم النصائح وحِكَم الماضي في شكل أحداث ومحطات زمنية. ويُعد المسلسل نافذة على التاريخ يربط أطفالنا بالقيم والأخلاق والعراقة العربية، ويُعرّف الأطفال على تقنيات المستقبل، ويحتفي باللغة العربية وجمال ألحانها بمحتوى إبداعي مُلهم.

وحول إطلاق المسلسل، علّق الرئيس التنفيذي لشركة “مانجا للإنتاج” الدكتور عصام بخاري قائلا : “نهدف من خلال أعمالنا إلى إيجاد بيئة متكاملة في المملكة والعالم العربي تُعنى بتطوير المحتوى الإبداعي والإيجابي الهادف للأجيال القادمة، إضافة إلى تصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر”.

وشاركت نخبة من المواهب السعودية في إنتاج مسلسل “أساطير في قادِم الزمان” وفي تسجيل أصوات شخصيات المسلسل، من بينها ممثلة الصوت “حياة أحمد” في دور الأم “جود” المبرمجة والمخترعة والقدوة لأبنائها، و”منى العامري” في دور “مها” الأخت الكبرى، و”هلا حلواني” بدور “سلطان” الأخ الأصغر، إضافة إلى الفنان القدير “يوسف الجرّاح” في دور شخصية الأب “بدر”، مع مشاركة الفنانة “رشا رزق” في أداء أغنية شارة البداية للمسلسل، إلى جانب استضافة عدد من الفنانين أصحاب الخبرة في عالم دبلجة الرسوم المتحركة من العالم العربي من بينهم جهاد الأطرش ووحيد جلال وآمال سعد الدين وإلفيرا يونس وإيمان هايل وعبدالرحمن العقل وجاسم النبهان ووليام عتيق. وستُطلق الحلقة الأولى من المسلسل على محطة “إم بي سي 1” يوم الجمعة 24 يناير، تتبعها حلقات جديدة كل يوم جمعة في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ووفرت شركة مانجا للإنتاج”، بالتعاون مع مركز مبادرات مسك، فرصاً تدريبية للمواهب السعودية في إستوديو “توئي أنيميشن” في اليابان، وتم استقطاب عدد من الكفاءات السعودية للعمل في هذا المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن إستوديو “توئي أنيميشن” طوّر أكثر من 50 مسلسلاً تلفزيوناً تم عرضها منذ العام 1969 وحتى الآن، من بينها “جريناديزر” و”ون بيس” و”دراغون بول” و”النمر المُقنّع” و”ليدي ليدي” و”يوغي يو”.

الجدير بالذكر أن شركة “مانجا للإنتاج” هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية (مسك) وتختص في صناعة المحتوى الإبداعي من خلال إنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو ذات الرسالة الهادفة والجودة والاحترافية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع محلياً وعالمياً. وتسعى الشركة في انطلاقتها الجديدة لإطلاق عدد من مشاريع الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو التي توصل الرسالة السعودية إلى الجمهور العالمي في أعمال احترافية متميزة. وتهدف الشركة لأن تكون شركة قائدة إقليمياً ورائدة عالمياً في إنتاج المحتوى الإبداعي الهادف، وتسهم في إيصال محتوى إبداعي جذاب هادف يسهم في بناء أجيال مبدعة وطموحة من خلال نشر القيم والأخلاقيات الإيجابية.

وتم تأسيس شركة “مانجا للإنتاج” لسرد حكايات ملهمة من خلال قنوات مرئية شيقة وممتعة، ونقل تقنيات صناعة المحتوى من الدول المتقدمة في هذا المجال إلى المملكة العربية السعودية، وبناء وتطوير صناعة المحتوى ذو الجودة الاحترافية في المملكة والعالم العربي، ودعم ورعاية المواهب الشابة والشركات الناشئة في المملكة والعالم العربي في مجال صناعة القصص المصورة والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو، ونشر القيم الإيجابية والأخلاقيات العالية بين الشباب والأجيال الصاعدة.