وفق توجيه أمير عسير.. محافظ المجاردة يقف على حالة مسنة بالمجاردة

المناطق - المجارده

بناءً على توجيهات أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز ، وقف اليوم الأربعاء محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح ، على وضع حالة مسنة بآل فصيل في محافظة المجاردة ، وقد كان برفقته مدير مكتب الضمان الإجتماعي سليمان هيازع البارقي ورئيس جمعية البر الخيرية حمود صاحب العمري ومدير القطاع الصحي حسن بن ناصر السلومي وفريق طبي وعدد من أقارب المسنة حيث تم تقديم مساعدات وسلات غذائية للمسنة وابنها وبعد الاطلاع على وضعهم وجه محافظ المجاردة إجراء كشف طبي للمسنة للإطمئنان على صحتها وإدراجها ضمن الطب المنزلي وزيارتها بشكل مستمر؛ كما وجه ببناء مسكن لائق بجوار مسكنها الحالي وإعادة ترميم المسكن الحالي .

وقال (ابن دلبوح) في حديث دار بينه وبين المسنة وأقاربها ، أن ولاة الأمر حفظهم حريصين كل الحرص على كل مافيه راحة المواطن ورفاهيته وتوفير سبل العيش الكريمة له ، وأضاف إن واجبنا يتمثل في متابعتكم بتوجيه ولاة الأمر ولن ندخر اي جهد من اجل مساعدتكم وتوفير سبل الراحة من مسكن وغيره وسوف نتابع حالتك بشكل دائم ومستمر .

