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مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بتبوك ينظم غدا ملتقى التمكين

مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بتبوك ينظم غدا ملتقى التمكين
http://almnatiq.net/?p=823724
المناطق- تبوك:

ينظم مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بتبوك التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك غداً ملتقى تحت عنوان “ملتقى التمكين” وذلك بمقر جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية في مدينة تبوك.
ويهدف الملتقى إلى توفير الإرشاد المهني للنساء المستفيدات من الضمان الاجتماعي وطرح الفرص الوظيفية لهن بما يتناسب مع مؤهلاتهن وقدراتهن، ونقلهن إلى منظومة التنمية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين المرأة السعودية من العمل والإسهام في تنمية الوطن.
ودعا المكتب مستفيدات الضمان لحضور الملتقى واستغلال هذه الفرصة لتحسين أوضاعهن المعيشية والاستقلال بأنفسهن مادياً.
يذكر أن الملتقى يعد بمثابة حلقة وصل بين المستفيدات من الضمان ورواد الأعمال ومسؤوليه كما يقدم الدعم للمشاريع الانتاجية والأعمال الريادية مستهدفًا فئة النساء البالغة أعمارهن مابين 18 وال 35 عامًا.

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