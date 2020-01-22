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وكيل إمارة جازان يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف المعين

وكيل إمارة جازان يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف المعين
http://almnatiq.net/?p=823727
المناطق - فضة عطيف

التقى وكيل امارة منطقة جازان أ. عبدالله بن صالح المديميغ في مكتبه بالإمارة اليوم , بمدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة المعين حديثاً فضيلة الشيخ سليمان بن يحيى المالكي.

ورحب “المديميغ” في مستهل اللقاء بالشيخ المالكي، منوهاً بأهمية ما تقوم به الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعمال ومهام، لتحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تتواكب مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بالمهام المشتركة بين إمارة منطقة جازان وفرع الهيئة وسبل تعزيز التعاون والإنجاز وفق توجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه -حفظهما الله-.

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