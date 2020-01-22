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“الصحة” تبدأ تطبيق إجراءات وقائية لمنع انتقال “كورونا الجديد” من الصين

http://almnatiq.net/?p=823731
المناطق - الرياض

أكد مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أنه يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد في الصين.

وبيّن المركز أن المعلومات الحالية تشير إلى أن المخاطر الصحية المحلية من هذا الفيروس مرتبطة بالسفر من وإلى المناطق التي يسري فيها المرض، وبناء عليه قام المركز وبالمشاركة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث العالمي والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية ومنها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة، والتنسيق مع هيئة الطيران المدني بتقييم حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين بهدف توفير المعلومات للأشخاص الذين قد يسافرون إلى المدن المسجل فيها إصابات ولرصد القادمين منها وتطبيق التقييم الصحي لهم في المنافذ ومن ثم متابعتهم للتأكد من سلامتهم .

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