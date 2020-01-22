تنظيم يوم ثقافي سعودي للفرق المشاركة في بطولة كأس القادة السعودي

المناطق - واس

نظم برنامج “هدية رياضي” للفرق المشاركة في بطولة كأس القادة السعودي “اليوم الثقافي السعودي” بمقر إقامتهم في فندق هوليدي إن الرياض.

وقدم لهم البرنامج عرضًا ثقافيًا وتراثيًا عن المملكة العربية السعودية وتاريخها تضمن معرضاً وثائقياً تراثياً مع تقديم الزي السعودي هدية لهم، إضافة إلى تقديم عرض حي للصقور مع تقديم هدية ثقافية متنوعة بلغة كل وفد مشارك “الصربية، الإسبانية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، البلجيكية” تتحدث عن القائد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، وصور ثقافية وسياحية ونبذه عن سماحة الإسلام.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج تركي المنيع :”اليوم الثقافي السعودي الذي يقدمه البرنامج يعطي موجزاً عن ثقافة المملكة العربية السعودية وتاريخها العريق وثقافتها النابضة بالحياة وتقاليدها العربية والإسلامية العميقة، بهدف رسم صورة صحيحة عن عاداتنا وتقاليدنا وسماحة الإسلام”.