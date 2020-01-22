وزير الخارجية: منفتحون على المحادثات مع إيران بشرط

المناطق - رويترز

قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية ، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية منفتحة على المحادثات مع إيران.

وربط وزير الخارجية ، في مقابلة مع وكالة ”رويترز“، ذلك الانفتاح السياسي بإقرار إيران بأنه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن دولا كثيرة عرضت الوساطة في محادثات مع إيران.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال، اليوم الأربعاء، إنعلاقات إيران مع السعودية ينبغي أن لا تصبح مثل علاقات إيران مع أمريكا، مضيفا أنه على الدولتين (إيران والسعودية) العمل معا لحل المشكلات.

ودأبت إيران على إطلاق الدعوات للحوار مع السعودية، لكنها تعمل في الوقت ذاته على نشر نفوذها في المنطقة.