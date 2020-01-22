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فيفا تهنئ الأخضر الأولمبي.. نراكم في طوكيو

http://almnatiq.net/?p=823761
المناطق - الرياض

هنَّأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المنتخب السعودي الأولمبي، على تخطي نظيره الأوزبكي في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا بعد الفوز بهدف نظيف على ملعب «راجامانجالا» بتايلاند التي تحتضن البطولة.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمي لـ«فيفا» على تويتر، الذي نشر تغريدة قال فيها: «المنتخب السعودي إلى أولمبياد طوكيو2020.. سجَّل هدف الفوز الثمين على أوزبكستان في الوقت الحرج وقبل صافرة النهاية عن طريق ناصر العمران ليتأهل لنهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.. ألف مبروك للأخضر الشاب التأهل ونراكم في طوكيو».

ويلتقي الأخضر، يوم الأحد القادم، منتخب كوريا الجنوبية في صراع على الفوز بالكأس واللقب، بعد أن فاز النظير الكوري على المنتخب الأسترالي بهدفين دون رد، اليوم، في نصف نهائي البطولة.

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