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تجدد الحرائق في أستراليا

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المناطق - وكالات

تجددت حرائق الغابات في محيط العاصمة الأسترالية كانبيرا، وذلك قرب مطار المدينة اليوم الأربعاء، ما دفع السكان إلى النزوح عن المنطقة.

فبعد انتهاء فترة هدوء استمرت بضعة أيام، ارتفعت درجات الحرارة بشدة مسببة عددا من الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرق البلاد.

وأغلقت السلطات الطرق وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيدا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا رماديا يتصاعد فوق الضواحي فيما لم ترد أنباء عن إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وخلفت حرائق الغابات في أستراليا مقتل 29 شخصا منذ سبتمبر، ونفوق مليار حيوان واحتراق 2500 منزل.

فخلال الأسبوع الماضي ساعد، اعتدال درجات الحرارة و هطول الأمطار رجال الإطفاء في احتواء الحرائق، غير أن فترة الهدوء انتهت اليوم مع عودة الرياح الشديدة ودرجات الحرارة العالية.

واستمرت عشرات الحرائق في ولايتي نيو ساوث ويلز، وفيكتوريا اليوم الأربعاء، فيما من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة في فيكتوريا 32 درجة.

وحذرت السلطات من مخاطر اندلاع الحرائق في بعض المناطق، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في نيو ساوث ويلز 40 درجة مئوية غدا الخميس.

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