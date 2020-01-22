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وكيل محافظة صبيا ” العتودي ” يعزي في وفاة مديرة مكتب تعليم صبيا

وكيل محافظة صبيا ” العتودي ” يعزي في وفاة مديرة مكتب تعليم صبيا
http://almnatiq.net/?p=823792
المناطق - فضه عطيف

قدم سعادة وكيل محافظة صبيا الأستاذ إبراهيم مديني العتودي ظهر اليوم الأربعاء واجب العزاء في وفاة مديرة مكتب تعليم صبيا الأستاذه هدى بنت أحمد مدهوس بحاري بعد معاناة مع المرض ، وذلك بمنزلهم الكائن بحي الزباره بصبيا وقد رافقه سعادة مدير تعليم صبيا الاستاذ ضيف الله بن علي الحازمي و سعادة مدير شرطة محافظة صبيا العقيد حوذان بن حسن الجابري .

من جانبه عبر ذوي الفقيده عن خالص شكرهم وتقديرهم لسعادة وكيل محافظ صبيا ، على مواساته لهم ومشاركته في المصاب سائلاً الله أن يديم عليه الصحة والعافية وألا يريه مكروهًا.

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