تعاون بين التعليم و خدمات المياه بالحدود الشمالية لتوفير المياه الصحية في المدارس

المناطق - خالد الضبيبي

برئاسة مدير إدارة الإشراف التربوي بتعليم الحدود الشماليه الأستاذ /محمد داود العطيوي عُقد صباح هذا اليوم الأربعاء

٢٧ / ٥ (الساعة العاشرة صباحاً) الإجتماع الأول مع مديرية خدمات المياه بمنطقة الحدود الشمالية بمقر قاعة الإجتماعات في مديرية خدمات المياه ليتم تدريب أعضاء اللجنة على كيفية سحب عينات للمياه من المدارس وتسليمها للمختبرات الخاصة في مديرية المياه ..

وذكر الأستاذ/ محمد العطيوي أن هذا الإجتماع هو إمتداداً للتعاون بين القطاعات الحكومية بما فيها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية لتوفير بيئة صحية وسليمة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والحرص على أن تكون المياه داخل المدارس مطابقة للمواصفات والإشتراطات الصحية في ظل دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بكل مامن شأنه سلامة وصحة الطلاب والطالبات وتجسيداً للدور الرائد الذي تقوم به وزارة التعليم بأن تكون البيئات المدرسية صحية وآمنة وجاذبة للحصول على نواتج تعلّم أفضل لتحقيق رؤية وطننا 2030 والتي تتمركز حول الاستثمار في رأس المال البشري ..