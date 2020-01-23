شاهد.. مطلق الجبعاء الدويش من السعودية يبدأ مشوار #شاعر_المليون9 والبيرق طموحه

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بدأ مطلق الجبعاء الدويش مشوار شاعر المليون في موسمه التاسع، بقصيدة لاقت إعجاب الملايين من المتابعين السعوديين والعرب، إذ توثق محطات المجد وبناة الوطن في تاريخ السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله حتى حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال الدويش في قصيدته التي تناقلها المغردون عبر مواقع التواصل “ما عاد ينعق على روس الجبال الشمخ اللوم.. وتغمد السيف الاجرب واستوت فوقه حمامة”، مضيفا في قصيدته صدري مثل نجد تتزين سماه بستة نجوم.. والسابع اللي يدير الحكم في قصر اليمامة.

وانطلقت مساء الثلاثاء، فعاليات الأمسية الخامسة من برنامج “شاعر المليون”، في موسمه التاسع، وذلك بحضورعيسى المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وأعضاء لجنة تحكيم برنامج المنكوس.

ثم جاء الإعلان عن نتائج تصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون، للشعراء الخمسة المتأهلين من الأمسية نفسها، والتي أسفرت عن تأهل كل من عبدالمجيد سعود الغيداني من السعودية، بنتيجة 59%، ومحمد حسين الشمري من العراق، بنتيجة 56%، بينما جاءت نتائج بقية المتسابقين كالتالي: تركي الحبسي من سلطنة عمان، بنتيجة 55%، وعادل وصل الله الحارثي من السعودية، بنتيجة 43%، وسالم محمد الملا من الإمارات، بنتيجة 42%.

ومع الإعلان عن شعراء الأمسية، وهم أحمد بن جدعان العازمي من الكويت، وأحمد بن عايد البلوي من السعودية، ومحمد الشريقي من سوريا، ومحمد بشير العنزي من البحرين، ومحمد بن نجر الذيابي من السعودية، ومطلق الجبعاء الدويش من السعودية، حيث كانت الإطلالة الأولى للمتسابق أحمد بن جدعان العازمي من الكويت في قصيدته الذاتية الوجدانية التي صوّرت أحلام وأمنيات الشاعر، ورأت فيها لجنة تحكيم المسابقة جِدةً وتميزاً من حيث التصوير الممتد والتوصيفات المستحدثة بعيداً عن التصوير التقليدي المكرر

وقد تميزت الأمسية الخامسة من أمسيات برنامج “شاعر المليون”، بقصائد التسامح والإشادة بمكانة الإمارات العالمية وقوتها الناعمة، وتأثيرها كمنصة لحوار الثقافات والتلاقي الإنساني، ومنارة للانفتاح على الآخر، مع دخول الشعراء الستة إلى خشبة مسرح شاطئ الراحة قبل إلقائهم قصيدة المشاركة، إضافة إلى الأداء الفني الطربي والعزف الموسيقي الأصيل من الموروث الشعبي لجنوب العراق، والتي قدمتها فرقة خشابة البصرة.

ثمّ كانت إطلالة المتسابق الثالث محمد الشريقي من سوريا، في قصيدته التي حفلت بالحنين والحب لمدينة الجبال السبعة، العاصمة الأردنية عمّان، والتي أشادت لجنة التحكيم بصدق عاطفة الشاعر فيها، وبكونها قصيدة الأماكن بامتياز، من عمّان إلى سوريا وصولاً إلى الإمارات دار زايد.

أما المتسابق الخامس محمد بن نجر الذيابي من السعودية، فقد تميز بقصيدته التي جمعت مفارقة رثاء الأب والبكاء لرحيله في لحظة بشارة المولود الابن “مشعل”، وتمزُّق ذات الشاعر بينهما في حالة وصفها الدكتور غسان الحسن، بالدرامية التي استدعت البكائية المريرة لفقد الأب ورحيله.

تلاه المتسابق السادس مطلق الجبعاء الدويش، من السعودية، والذي ألقى قصيدته في توثيق محطات المجد وشخصيات بُناة الوطن في تاريخ نشأة المملكة العربية السعودية منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز آل سعود، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي ختام الأمسية كان الإعلان عن نتائج تصويت جمهور مسرح شاطئ الراحة وقرار لجنة التحكيم، حيث توزعت نتائج تصويت جمهور المسرح كالتالي: مطلق الجبعاء الدويش من السعودية، بنسبة 33%، ومحمد الشريقي من سوريا، بنسبة 24%، وأحمد بن عايد البلوي من السعودية، بنسبة 18%، ومحمد بن نجر الذيابي من السعودية بنسبة 16%، وأحمد بن جدعان العازمي من الكويت بنسبة 6%، ومحمد بشير العنزي من البحرين بنسبة 3%.

بينما تأهل بنتيجة قرار لجنة التحكيم كل من أحمد بن عايد البلوي، بنتيجة 48/50، ومحمد الشريقي بنتيجة 46/50.

فيما جاءت نتائج بقية الشعراء الذين يخضعون لتصويت الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر المليون طوال أسبوع كامل كالتالي: مطلق الجبعاء الدويش بنتيجة 45/50، وأحمد بن جدعان العازمي بنتيجة 43/50، ومحمد بن نجر الذيابي بنتيجة 43/50 ومحمد بشير العنزي بنتيجة 41/50.

كما تم الإعلان عن شعراء الأمسية السادسة يوم الثلاثاء 29 يناير، وهم: زايد عايض الرويس، وحمود خلف القحطاني، وتركي الحويدر السهلي من السعودية، وفهد القرين البدري من أستراليا، وسعيد جار الله المنصوري من الإمارات، وعبدالعزيز العبلان الديحاي من الكويت.