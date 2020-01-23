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37.57 مليار ريال أصول 38 شركة تمويل في السعودية بنهاية الربع الثالث 2019

37.57 مليار ريال أصول 38 شركة تمويل في السعودية بنهاية الربع الثالث 2019

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37.57 مليار ريال أصول 38 شركة تمويل في السعودية بنهاية الربع الثالث 2019

37.57 مليار ريال أصول 38 شركة تمويل في السعودية بنهاية الربع الثالث 2019
http://almnatiq.net/?p=823811
المناطق - الرياض

بلغت قيمة أصول شركات التمويل في السعودية نحو 37.57 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019، محققة نموا نسبته 0.7 في المائة ما يعادل 261 مليون ريال مقارنة بنهاية الفترة نفسها من 2018 حيث كانت تبلغ قيمتها نحو 37.31 مليار ريال.
ووفقا لـ”الاقتصادية”، فإن النمو في أصول شركات التمويل يعود إلى الارتفاع في قيمة أصول شركات التمويل العقاري حيث ارتفعت بقيمة 567 مليون ريال بنسبة 4.8 في المائة، مقابل تراجع في قيمة أصول شركات التمويل الأخرى (غير العقارية) بنسبة 1.2 في المائة ما يعادل 306 ملايين ريال.
واستحوذت أصول شركات التمويل العقارية على نحو 32.6 في المائة من إجمالي أصول شركات التمويل في السعودية بنهاية الربع الثالث من 2019 مقارنة بـ31.4 في المائة بنهاية الربع المقابل من 2018.
وبلغت قيمة أصول شركات التمويل العقاري بنهاية الربع الثالث 2019 نحو 12.27 مليار ريال مقارنة بـ11.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018.
أما أصول شركات التمويل الأخرى (غير العقارية) فقد استحوذت على نحو 67.4 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2019 متراجعة من 68.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2018.
وبلغت قيمة أصول شركات التمويل الأخرى (غير العقارية) نحو 25.31 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2019 مقابل 25.61 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2018.
وبلغ عدد شركات التمويل في السعودية بحسب موقع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” 38 شركة، منها سبع شركات مختصة بالتمويل العقاري.

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