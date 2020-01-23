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السلطات الصينية تتخذ التدابير اللازمة للحد من احتمال انتقال فيروس كورونا على نطاق عالمي

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السلطات الصينية تتخذ التدابير اللازمة للحد من احتمال انتقال فيروس كورونا على نطاق عالمي

السلطات الصينية تتخذ التدابير اللازمة للحد من احتمال انتقال فيروس كورونا على نطاق عالمي
http://almnatiq.net/?p=823846
المناطق _ متابعات

أعلنت هيئة الصحة الوطنية الصينية أن فيروس كورونا الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في مدينة ووهان، يمكن أن ينتقل من شخص لآخر، واتخذت قرارا بفرض نوع من الحجر الصحي على ووهان التي تُعدّ مقصدا سياحيا مهما وهي سابع أكبر مدينة في الصين.
وقال مدير منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس غيبريسوس إن الصين اتخذت تدابير قوية من أجل الحد من احتمال انتقال الفيروس على نطاق عالمي، مضيفا أن فريقا من المنظمة موجود في الصين ويتعاون مع الخبراء المحليين والمسؤولين للتحقيق في تفشي المرض.
وأوضح الدكتور تيدروس غيبريسوس أن لجنة الطوارئ بالمنظمة ستجتمع مجددا اليوم بعد أن انقسم أعضاؤها في اجتماع أمس الأربعاء بشأن ما إذا كان الفيروس يشكل تهديدا عالميا على الصحة.
وتشير المنظمة إلى أن معظم المصابين بالفيروس هم فوق سن 40، ويعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، وأغلبهم ذكور.
ووفق المعطيات الرسمية، مع نهاية يوم 21 يناير، سجّلت 13 مقاطعة وبلدية في الصين 440 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتسع وفيات. وسجّلت اليابان حالة واحدة، وتايلند ثلاث حالات وكوريا حالة واحدة.

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