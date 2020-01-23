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“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

أبرز المواد

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
http://almnatiq.net/?p=823856
المناطق _ الرياض

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مع أكاديمية شركة أبيات السعودية لمواد البناء، مذكرة تعاون، في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التشييد والبناء، وإعدادها لسوق العمل، من خلال إقامة دورات تدريبية إلكترونية في ذات القطاع على منصة “دروب” باعتبارها منصة التدريب الإلكترونية الوطنية.

ووقع الاتفاقية نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد ومدير عام أكاديمية شركة أبيات السعودية لمواد البناء الأستاذ عاصم حماد الأنصاري

وتهدف مذكرة التعاون المبرمة، إلى دعم تدريب وتأهيل القوى العاملة الوطنية في قطاع البناء والتشييد، وتزويدها بالمهارات والقدرات المعرفية والمهنية المطلوبة، من خلال برنامج التدريب الإلكتروني “دروب“.

وبموجب مذكرة التعاون، يتيح “هدف” نشر الدورات التدريبية الإلكترونية المقدمة من الأكاديمية على منصة “دروب”، كما سيتولى “هدف” تطبيق معايير جودة قبول الدورات التدريبية الإلكترونية المعتمدة لدى “دروب”، بالإضافة إلى العمل بين الطرفين على تطوير الدورات التدريبية الإلكترونية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير منصة “دروب“.

ويأتي برنامج التدريب الإلكتروني “دروب”، ضمن حزمة برامج التدريب والتأهيل التي يقدمها الصندوق، بهدف تأهيل وتطوير مهارات الباحثين عن العمل والموظفين الراغبين في الوصول بمستواهم الوظيفي إلى درجات متقدمة، سعياً لرفع معدلات مشاركة القوى الوطنية في القطاع الخاص وزيادة إمكانية حصول الباحثين عن العمل على فرص وظيفية مناسبة.

ويعد “دروب” برنامج شامل، إذ يبدأ بتقديم دورات تدريبية إلكترونية، وينتهي بحصول المتدرب على شهادات إتمام الدورة التدريبية فور إنهاء متطلباتها، كما يتمتع برنامج “دروب” بعقد شراكات استراتيجية مع العديد من الجهات.

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