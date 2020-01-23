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بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها

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بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها

بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها
http://almnatiq.net/?p=823860
المناطق _ القطيف

دعت بلدية محافظة القطيف أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع الطرق المحورية في العوامية (مخطط ش. ق 1434) لمراجعة البلدية لاستكمال إجراءات صرف التعويضات الخاصة بالمشروع، وذلك يوم الأحد 1 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 26 يناير 2020م.

واوضح رئيس البلدية المهندس محمد الحسيني لملاك (91) عقار لمراجعة البلدية مصطحبين الوثائق المطلوبة، المتضمنة: صورة الصك مع الأصل – صورة البطاقة مع الأصل – صورة الوكالة «إن وجدت» مع الأصل – صورة رخصة البناء إن وجدت – صورة الولاية للأوقاف مع الأصل – العنوان الوطني – صورة من صك حصر الورثة «إن وجدت» مع الأصل.

وكانت البلدية أعلنت عن الموافقة على اعتماد المخطط رقم (ش.ق 1434) الخاص بتنظيم مدخل العوامية والشوارع المحيطة بالمقبرة وربطها بالشوارع القائمة في المحافظة.

موضحاً إن تزايد النمو السكاني والعمراني أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية في المحافظة، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو وتحقيق أهداف التخطيط العمراني والمشاريع التنموية في المحافظة.

وأضاف الحسيني : تسعى البلدية لتنفيذ خطة طموحة للارتقاء بمستوى المدن والقرى في المحافظة وفق أرقى المعايير من حيث التخطيط والخدمات، ودعم برامج التنمية وتوفير جودة حياة أفضل لسكانها ضمن «رؤية المملكة 2030

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