احدث الأخبار

هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2020م
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط 670 مخالفة لمنشآت تجارية
منطقة الرياض
 بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها
أبرز المواد
 “هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تدعو حكومة لبنان الجديدة لإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة
أبرز المواد
 السلطات الصينية تتخذ التدابير اللازمة للحد من احتمال انتقال فيروس كورونا على نطاق عالمي
أبرز المواد
 الأرصاد : تواصل الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة
أبرز المواد
 دودة في أنبوب تنفس مريضة.. وصحة جدة تشكل لجنة تحقيق
أبرز المواد
 ارتفاع التضخم في السعودية خلال ديسمبر لأول مرة في 12 شهرا
أبرز المواد
 ثنائية غريزمان ترفع الحرج عن برشلونة في إيبيزا بكأس الملك
أبرز المواد
 البرلمان اليوناني ينتخب أول رئيسة البلاد
أبرز المواد
هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2020م

هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2020م

أبرز المواد
عمل الرياض يضبط 670 مخالفة لمنشآت تجارية

عمل الرياض يضبط 670 مخالفة لمنشآت تجارية

منطقة الرياض
بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها

بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها

أبرز المواد
“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

أبرز المواد

هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2020م

هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2020م
http://almnatiq.net/?p=823867
المناطق _ الرياض

أعلنت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن خطتها التدريبية لعام 2020م ، في مجال المواصفات والمقاييس والمطابقة ومختلف الأنشطة المرتبطة بالتقييس.
وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية سعود بن ناصر الخصيبي أن هذه الخطة تأتي انطلاقاً من توجه هيئة التقييس للإسهام في تنمية وتطوير الكوادر البشرية في أجهزة التقييس بالدول الأعضاء ومختلف الجهات المعنية والمهتمين في مجال التقييس وتأهيلهم للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة.
وأضاف الخصيبي أن الهيئة تعتزم تنظيم خمسة عشر برنامجاً ودورة تدريبية يتم تنفيذها بحسب جدول زمني في عدد من عواصم ومدن الدول الأعضاء بالهيئة بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية تشمل مختلف أنشطة التقييس، وذلك من خلال مركز التقييس الخليجي للتدريب التابع للهيئة.
وأشار إلى أن قائمة البرامج والدورات تتضمن تطبيقات الطاقة المستدامة، ومقارنة المواصفات القياسية الخليجية مع المواصفات القياسية المناظرة، ومتطلبات كود بناء المنشأة الخرسانية، والمواصفات القياسية للبلاستيك، وتحليل البيانات وتطبيق عملي على بيانات التقييس، وكذلك آلية العمل في تطوير المواصفات القياسية الدولية (ISO/IEC)، وأيضاً معايرة العدادات الذكية، إضافة إلى المهارات القيادية لرؤساء وأمناء اللجان الفنية الخليجية.
كما تتضمن القائمة فعالية المواصفات، والمواصفات القياسية للتبريد والتكييف، والمتطلبات الفنية لتقييم المطابقة، وتقييم سلامة مستحضرات التجميل، وفترة صلاحية المنتجات الغذائية وبطاقة المواد الغذائية المعبأة، وأيضاً إجراءات المطابقة الخليجية للدراجات النارية، بالإضافة إلى مواصفات الأجهزة والمستلزمات الطبية.

روابط ذات صلة

بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها

بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها
“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”

“هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا

زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*