احدث الأخبار

تشديد المعارك على جبهات الجوف والبيضاء ونهم يربك المتمردين الحوثيين
أبرز المواد
 مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
أبرز المواد
 الهيئة العامة للأوقاف تعمل على صياغة استراتيجية خاصة بتنظيم الأوقاف
أبرز المواد
 الصحة : تطبيق إجراءات وقائية بشأن تفشي كورونا الجديد في الصين وذلك لمنع وفادته إلى المملكة
أبرز المواد
 سفير المملكة لدى الخرطوم يستقبل وزير التجارة والصناعة السوداني
أبرز المواد
 أستراليا: تحطم طائرة إطفاء ومصرع طاقمها
أبرز المواد
 هيئة التقييس الخليجية تعلن عن خطتها التدريبية لعام 2020م
أبرز المواد
 عمل الرياض يضبط 670 مخالفة لمنشآت تجارية
منطقة الرياض
 بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها
أبرز المواد
 “هدف” يوقع مذكرة تعاون مع “أكاديمية أبيات” لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية عبر منصة “دروب”
أبرز المواد
 زلزال بقوة 4ر5 درجات يضرب ولاية مانسيا غربي تركيا
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تدعو حكومة لبنان الجديدة لإجراء إصلاحات حقيقية وملموسة
أبرز المواد
تشديد المعارك على جبهات الجوف والبيضاء ونهم يربك المتمردين الحوثيين

تشديد المعارك على جبهات الجوف والبيضاء ونهم يربك المتمردين الحوثيين

أبرز المواد
مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

أبرز المواد
الهيئة العامة للأوقاف تعمل على صياغة استراتيجية خاصة بتنظيم الأوقاف

الهيئة العامة للأوقاف تعمل على صياغة استراتيجية خاصة بتنظيم الأوقاف

أبرز المواد
الصحة : تطبيق إجراءات وقائية بشأن تفشي كورونا الجديد في الصين وذلك لمنع وفادته إلى المملكة

الصحة : تطبيق إجراءات وقائية بشأن تفشي كورونا الجديد في الصين وذلك لمنع وفادته إلى المملكة

أبرز المواد

سفير المملكة لدى الخرطوم يستقبل وزير التجارة والصناعة السوداني

سفير المملكة لدى الخرطوم يستقبل وزير التجارة والصناعة السوداني
http://almnatiq.net/?p=823874
المناطق _ الرياض

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر بمقر إقامته في ضاحية كافوري الليلة الماضية معالي وزير التجارة والصناعة السوداني مدني عباس مدني.
وتناول الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالين التجاري والصناعي.

روابط ذات صلة

تشديد المعارك على جبهات الجوف والبيضاء ونهم يربك المتمردين الحوثيين

تشديد المعارك على جبهات الجوف والبيضاء ونهم يربك المتمردين الحوثيين
مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
الهيئة العامة للأوقاف تعمل على صياغة استراتيجية خاصة بتنظيم الأوقاف

الهيئة العامة للأوقاف تعمل على صياغة استراتيجية خاصة بتنظيم الأوقاف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*