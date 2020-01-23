600 ساعة تدريبية في أندية الحي بتعليم القصيم

المناطق _ بريدة

نفذت أندية الحي الترفيهية التعليمية « بنين وبنات » التابعة لإدارة التعليم في القصيم 22 دورة نوعية بواقع 600 ‪ساعة تدريبية وذلك خلال شهر يناير الحالي تستهدف مرتادي ومرتادات أندية الحي، وتتراوح عدد الأيام الفعلية للدورات مابين يوم الى 14 يوما وتتميز هذه الدورات بنوعيتها إذ تقام دورات مهنية وتعليمية ورياضية وتشمل جوانب حياتية واجتماعية مختلفة ( صيانة الأجهزة، الروبوت، إسعافات اولية، إضافة إلى دورات الأمن السيبراني والجرافيك والديكوباج ودورات في الخط العربي واللغة الانجليزية)

من جهته أكد ممثل أندية الحي في تعليم القصيم يوسف الضالع أن هذه الدورات التي تقام في محاضن متميزة وبيئة جاذبة ويشرف عليها متخصصون تأتي وفق تطلعات رؤية2030 الطموحة وتماشيا مع برنامج جودة الحياة وتحقيقا للتطلعات التي تنشدها وزارة التعليم في خلق بيئة تعليمية وترفيهية متميزة تتوافق ومايجده قطاع التعليم في بلادنا من عناية واهتمام من قبل حكومتنا الرشيدة

بدورها أكدت ممثلة أندية الحي بالقصيم ( بنات) صفية الحربي أن هذه الدورات تهدف الى الإسهام في تعميق الشراكة التفاعلية مع مؤسسات المجتمع المدني للنهوض بمختلف الجوانب المساعدة لتنمية الموارد البشرية بتوفير برامج ودورات تدريبية نوعية في مختلف المجالات تواكب معايير الجودة وتسهم في خدمة الملتحقين بها.