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“الصحة” تطلق فعاليات الملتقى الأول لبرنامج وازن

“الصحة” تطلق فعاليات الملتقى الأول لبرنامج وازن

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“الصحة” تطلق فعاليات الملتقى الأول لبرنامج وازن

“الصحة” تطلق فعاليات الملتقى الأول لبرنامج وازن
http://almnatiq.net/?p=823907
المناطق - واس

انطلقت اليوم، فعاليات الملتقى الأول لبرنامج “وازن” الذي تنفذه وزارة الصحة، ويشمل على العديد من الموضوعات التي تم عرضها من قبل العديد من الخبراء والمختصين ومن أبرزها استراتيجية وازن، وذلك بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض.
ويهدف برنامج “وازن” إلى تحقيق أهداف رؤية 2030، وإعداد التقارير عن نتائج أداء المستشفيات، مشتملاً على 100 مستشفى حول المملكة وجاري العمل ليشمل جميع مستشفيات المملكة، التي يمكن توظيفها في مراجعة وتحسين الأداء وعكسها لأصحاب القرار، ودعم المستشفيات في تنفيذ غاياتها وخططها الاستراتيجية وفق المؤشرات لضمان تحقيق أهدافها ومبادراتها ومشروعاتها المعتمدة، وتحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه المستشفيات في مسارها لتحقيق أهدافها وإقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، ونشر ثقافة قياس ومراجعة وتحسين أداء المستشفيات، وتعزيز قدراتها في هذا المجال.
ويشمل البرنامج التركيز على العديد من المحاور المهمة، ومنها تجربة المريض، برنامج أداء الصحة، والإمتيازات السريرية، والجودة وسلامة المرضى، والسجلات الطبية، وتنمية الموارد المالية.
يذكر أن الملتقى قد تضمن تكريم المنشآت وفرق العمل التي بدأ برنامج وازن زيارتها والعمل معها منذ سبتمبر 2019م.

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