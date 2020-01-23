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اختتام تمرين “السيف الذهبي TTX” بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

اختتام تمرين “السيف الذهبي TTX” بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

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اختتام تمرين “السيف الذهبي TTX” بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض

اختتام تمرين “السيف الذهبي TTX” بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض
http://almnatiq.net/?p=823910
المناطق - واس

اختتم اليوم تمرين القيادة المشتركة “السيف الذهبي TTX”، بمشاركة ضباط من أفرع القوات المسلحة مع نظرائهم من الجانب الفرنسي ،وذلك بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، واستمر أسبوعين تخللها العديد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.
وأوضح رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل بن محمد البلوي أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين الجانبين السعودي والفرنسي، ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية وتدريب القادة والأركان على التخطيط المشترك لعمليات الحرب النظامية والحرب غير النظامية ضمن تحالف عسكري في بيئة عمليات مختلفة .
وبين أن التمرين نفذه عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة مع نظرائهم من الجانب الفرنسي الصديق وحقق الأهداف التدريبية المخطط لها ، مقدماً شكره لجميع المشاركين بنجاح التمرين وداعياً إلى استمرارهم بالمشاركة في التمارين المستقبلية والاستفادة من هذا التمرين لتطوير التدريب في وحداتهم الأساسية.
من جانبه قال مدير التمرين العميد الركن جعفر بن هادي القحطاني :” إن تمرين ” السيف الذهبي ” جاء ضمن التمارين المستمرة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والهادفة إلى التطوير والتدريب المستمر للقوات المسلحة ” .

 

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