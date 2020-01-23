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استشهاد رجل أمن اثناء عملية أمنية بمحايل عسير

استشهاد رجل أمن اثناء عملية أمنية بمحايل عسير
http://almnatiq.net/?p=823917
المناطق - محايل

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير؛ أنه في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية؛ فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة محائل مساء يوم الأربعاء 1441/5/27هـ من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر؛ وعند شروع رجال الأمن في القبض عليه بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض حيث تمت محاصرته والسيطره عليه والقبض عليه،  وجرى  اتخاذ الاجراءات النظامية بحقه؛ وقد نتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة واستشهاده اثناء نقله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء .

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