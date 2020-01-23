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“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=823934
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظات جدة والقنفذة والليث ورابغ والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة العاشرة مساءً.

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