مدني جازان يباشر اخماد حريق بمطعم بمجمع الراشد مول

جازان - فضة عطيف

اوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه وردنا بلاغ في تمام الساعة 09:23 صباحاً من يوم الخميس وذلك عن حريق بأحد مطاعم مجمع الراشد مول التجاري بمدينة جيزان وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة لموقع الحادث وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث كان بالدور الثالث من المول بردهة المطاعم وهو عبارة عن حريق داخل مطعم وتمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه وإحتوائه من قبل الفرق في وقت قياسي دون امتداده للمطاعم الأخرى وقد أقتصر الحريق على مدخنة المطعم فقط وذلك دون حدوث اصابات ولله الحمد وتضرر فقط للمطبخ داخل الموقع .

واضاف الغامدي بانه عقب المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين ان أسباب الحادث كانت بسبب تراكم وتجمع زيوت القلي بالمدخنة والتي لم يتم صيانتها بشكل دوري علماً بأن أنظمة الإنذار والإطفاء قد عملت بموقع الحادث بالشكل المطلوب.