احدث الأخبار

مدني جازان يباشر اخماد حريق بمطعم بمجمع الراشد مول
منطقة جازان
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 ديوان المظالم يُرسل التبليغات القضائية للجهات الحكومية بشكل إلكتروني
أبرز المواد
 المملكة تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2019
أبرز المواد
 جامعة الجوف توقّع مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي
منطقة الجوف
 تراجع أسعار برميل نفط برنيت القياسي بنسبة 1.06 %
أبرز المواد
 استشهاد رجل أمن اثناء عملية أمنية بمحايل عسير
أبرز المواد
 اختتام تمرين “السيف الذهبي TTX” بكلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض
أبرز المواد
 “الصحة” تطلق فعاليات الملتقى الأول لبرنامج وازن
أبرز المواد
 600 ساعة تدريبية في أندية الحي بتعليم القصيم
منطقة القصيم
 جمعية أسرة ببريدة تقيم جلسة علمية بعنوان “الوسواس القهري”
منطقة القصيم
 499 كلم من أصل 636 كلم وينتهي طريق القصيم ـ مكة السريع
أبرز المواد
مدني جازان يباشر اخماد حريق بمطعم بمجمع الراشد مول

مدني جازان يباشر اخماد حريق بمطعم بمجمع الراشد مول

منطقة جازان
“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة

أبرز المواد
ديوان المظالم يُرسل التبليغات القضائية للجهات الحكومية بشكل إلكتروني

ديوان المظالم يُرسل التبليغات القضائية للجهات الحكومية بشكل إلكتروني

أبرز المواد
المملكة تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2019

المملكة تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2019

أبرز المواد

مدني جازان يباشر اخماد حريق بمطعم بمجمع الراشد مول

مدني جازان يباشر اخماد حريق بمطعم بمجمع الراشد مول
http://almnatiq.net/?p=823937
جازان - فضة عطيف

اوضح المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بأنه وردنا بلاغ في تمام الساعة 09:23 صباحاً من يوم الخميس وذلك عن حريق بأحد مطاعم مجمع الراشد مول التجاري بمدينة جيزان وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة لموقع الحادث وعند الوصول للموقع اتضح ان الحادث كان بالدور الثالث من المول بردهة المطاعم وهو عبارة عن حريق داخل مطعم وتمت أعمال المكافحة والسيطرة عليه وإحتوائه من قبل الفرق في وقت قياسي دون امتداده للمطاعم الأخرى وقد أقتصر الحريق على مدخنة المطعم فقط وذلك دون حدوث اصابات ولله الحمد وتضرر فقط للمطبخ داخل الموقع .

واضاف الغامدي بانه عقب المعاينة من قبل المختصين بالدفاع المدني تبين ان أسباب الحادث كانت بسبب تراكم وتجمع زيوت القلي بالمدخنة والتي لم يتم صيانتها بشكل دوري علماً بأن أنظمة الإنذار والإطفاء قد عملت بموقع الحادث بالشكل المطلوب.

 

روابط ذات صلة

مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

مدني جازان” يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
وكيل محافظة صبيا ” العتودي ” يعزي في وفاة مديرة مكتب تعليم صبيا

وكيل محافظة صبيا ” العتودي ” يعزي في وفاة مديرة مكتب تعليم صبيا
وكيل إمارة جازان يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف المعين

وكيل إمارة جازان يستقبل مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف المعين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*