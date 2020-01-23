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المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط ينعقد بالسعودية في أبريل المقبل

المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط ينعقد بالسعودية في أبريل المقبل
http://almnatiq.net/?p=823947
المناطق - وكالات

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط سينعقد في الرياض في شهر أبريل المقبل.

وقال وزير المالية ، محمد الجدعان، في جلسة “مجموعة العشرين” خلال المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، إن السعودية اطلعت برئاسة مجموعة العشرين، وسط تحديات وقضايا جيوسياسية وتغير المناخ ومشاكل التكنولوجيا وتقلب الديون الخارجية لدول العالم.

وأضاف الجدعان أن العالم يزداد ترابطاً، كما باتت التحديات التي تواجه الدول أكثر ترابطاً، فالتحدي الذي يواجه دولة ينسحب على دول أخرى بشكل أسرع مع التطور التكنولوجي، وعلينا أن نتعاون لمواجهة هذه التحديات بشكل تعاون دولي.

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