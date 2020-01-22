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شرطة الحدود الشماليه : إيقاع العقوبه على ٢٨ مخالف للذوق العام خلال الاسبوع الماضي

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شرطة الحدود الشماليه : إيقاع العقوبه على ٢٨ مخالف للذوق العام خلال الاسبوع الماضي

شرطة الحدود الشماليه : إيقاع العقوبه على ٢٨ مخالف للذوق العام خلال الاسبوع الماضي
http://almnatiq.net/?p=823953
عرعر - خالد الضبيبي
صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه في اطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤ )وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ فقد جرى خلال الأسبوع المنصرم من تاريخ ١٧-٥-١٤٤١ وحتى تاريخ٢٧-٥-١٤٤١هـ ضبط (٢٨) مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية ، وبين انه تم ايقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين .

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