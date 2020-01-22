شرطة الحدود الشماليه : إيقاع العقوبه على ٢٨ مخالف للذوق العام خلال الاسبوع الماضي

عرعر - خالد الضبيبي

صرح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه في اطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤ )وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ فقد جرى خلال الأسبوع المنصرم من تاريخ ١٧-٥-١٤٤١ وحتى تاريخ٢٧-٥-١٤٤١هـ ضبط (٢٨) مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية ، وبين انه تم ايقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين .