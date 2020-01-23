مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري

وقع مجمع جنا الطبي في محافظة و ادي الدواسر أمس (الأربعاء) اتف اقية مع الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ” انسان” بمحافظة وادي الدواسر ، يحصل بموجبها أبناء ا لجمعية على تخفيض 50% من قيمة ا لخدمات التي يقدمها المجمع إلى جانب تقديم عدد من الخدماتالأخر ى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ته الجمعية أمس مع عدد من الاعل اميين بالمحافظة والشخصيات الدا عمة لمسيرة الجمعية ، حيث أكدال شخصيات على الأدوار الكبيرة الت ي تقوم بها الجمعية في خدمة شري حة الأيتام.

وأوضح مدير الجمعية محمد بن مب ارك آل رحيم أن مبادرة مجمع جن ا الطبي لخدمة أبناء الجمعية ، مبادرة مجمع جنا مبادرة قيمة وذ ات أثرمهم في دعم مسيرة الجمعية ومساندتها في تقديم خدماتها لل أيتام ، مشيدًا بإدارتها على تف اعلها الدائم مع الانشطة التي ت قيمها الجمعية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد تسلي م امام وخطيب جامع آل مطرف الشي خ حمود بن عبد الله آل مطرف شها دة شكر وتقدير من المدير العامل جمعية انسان بالرياض ، صالح بن عبد الله اليوسف نظير جهوده ال مبذولة.