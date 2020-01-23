مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر

وادي الدواسر - فالح الدوسري
وقع مجمع جنا الطبي في محافظة وادي الدواسر أمس (الأربعاء) اتفاقية مع الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ” انسان” بمحافظة واديالدواسر ، يحصل بموجبها أبناء الجمعية على تخفيض 50% من قيمة الخدمات التي يقدمها المجمع إلى جانب تقديم عدد من الخدماتالأخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية أمس مع عدد من الاعلاميين بالمحافظة والشخصيات الداعمة لمسيرة الجمعية ، حيث أكدالشخصيات على الأدوار الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في خدمة شريحة الأيتام.
وأوضح مدير الجمعية محمد بن مبارك آل رحيم أن مبادرة مجمع جنا الطبي لخدمة أبناء الجمعية ، مبادرة مجمع جنا مبادرة قيمة وذات أثرمهم في دعم مسيرة الجمعية ومساندتها في تقديم خدماتها للأيتام ، مشيدًا بإدارتها على تفاعلها الدائم مع الانشطة التي تقيمها الجمعية.
وأشار إلى أن الاجتماع شهد تسليم امام وخطيب جامع آل مطرف الشيخ حمود بن عبد الله آل مطرف شهادة شكر وتقدير من المدير العاملجمعية انسان بالرياض ، صالح بن عبد الله اليوسف نظير جهوده المبذولة.
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