احدث الأخبار

مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف يستقبل مديري صحة الجوف والقريات
منطقة الجوف
 مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة
منطقة جازان
 شرطة الحدود الشماليه : إيقاع العقوبه على ٢٨ مخالف للذوق العام خلال الاسبوع الماضي
منطقة الحدود الشمالية
 النرويج تحقق مع إیرانيين بتهمة نقل معلومات حساسة
أبرز المواد
 المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط ينعقد بالسعودية في أبريل المقبل
أبرز المواد
 مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم
أبرز المواد
 مدني جازان يباشر اخماد حريق بمطعم بمجمع الراشد مول
منطقة جازان
 “الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 ديوان المظالم يُرسل التبليغات القضائية للجهات الحكومية بشكل إلكتروني
أبرز المواد
 المملكة تتقدم 7 مراكز في مؤشر مدركات الفساد 2019
أبرز المواد
 جامعة الجوف توقّع مذكرة تعاون مع الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي
منطقة الجوف
مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر

مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر

منطقة الرياض
أمير منطقة الجوف يستقبل مديري صحة الجوف والقريات

أمير منطقة الجوف يستقبل مديري صحة الجوف والقريات

منطقة الجوف
مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية ويدعو لاتخاذ التدابير اللازمة

منطقة جازان
شرطة الحدود الشماليه : إيقاع العقوبه على ٢٨ مخالف للذوق العام خلال الاسبوع الماضي

شرطة الحدود الشماليه : إيقاع العقوبه على ٢٨ مخالف للذوق العام خلال الاسبوع الماضي

منطقة الحدود الشمالية

مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر

مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=823962
وادي الدواسر - فالح الدوسري

وقع مجمع جنا الطبي في محافظة وادي الدواسر أمس (الأربعاء) اتفاقية مع الجمعية الخيرية لرعاية الايتام ” انسان” بمحافظة واديالدواسر ، يحصل بموجبها أبناء الجمعية على تخفيض 50% من قيمة الخدمات التي يقدمها المجمع إلى جانب تقديم عدد من الخدماتالأخرى.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الجمعية أمس مع عدد من الاعلاميين بالمحافظة والشخصيات الداعمة لمسيرة الجمعية ، حيث أكدالشخصيات على الأدوار الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في خدمة شريحة الأيتام.

 وأوضح مدير الجمعية محمد بن مبارك آل رحيم أن  مبادرة مجمع جنا الطبي لخدمة أبناء الجمعية ، مبادرة مجمع جنا مبادرة قيمة وذات أثرمهم في دعم مسيرة الجمعية ومساندتها في تقديم خدماتها للأيتام ، مشيدًا بإدارتها على تفاعلها الدائم مع الانشطة التي تقيمها الجمعية.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد تسليم امام وخطيب جامع آل مطرف الشيخ حمود بن عبد الله آل مطرف شهادة شكر وتقدير من المدير العاملجمعية انسان بالرياض ، صالح بن عبد الله اليوسف  نظير جهوده المبذولة.

روابط ذات صلة

المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط ينعقد بالسعودية في أبريل المقبل

المنتدى الاقتصادي حول الشرق الأوسط ينعقد بالسعودية في أبريل المقبل
مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم

مجلس الشورى يناقش عدداً من الموضوعات في جلساته الأسبوع القادم
ديوان المظالم يُرسل التبليغات القضائية للجهات الحكومية بشكل إلكتروني

ديوان المظالم يُرسل التبليغات القضائية للجهات الحكومية بشكل إلكتروني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*