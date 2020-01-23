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شاهد.. العميل القطري بن الذيب يرثي الهالك “قاسم سليماني” بقصيدة

شاهد.. العميل القطري بن الذيب يرثي الهالك “قاسم سليماني” بقصيدة
http://almnatiq.net/?p=823975
المناطق - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مرثية للمرتزق القطري “محمد بن الذيب”، قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الإرهابي الهالك “قاسم سليماني” وقد قصيدة أشعلت غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وذكر الناشطون الشاعر القطري بالجرائم التي نفذها قاسم سليماني في الدول العربية، من خلال إشرافه بشكل مباشر على جميع الميليشيات “الشيعية” التي قاتلت وقتلت مئات الآلاف من السوريين وما تزال، وقوفا إلى جانب نظام الأسد ضد ثورة شعبية طالبت بالحرية والكرامة والتغيير السلمي منذ 9سنوات، إضافة إلى المليشيات التي يشرف عليها في العراق.
ورداً على هذه القصيدة كتب المغرد محمد المصارع: الشاعر محمد بن الذيب تحول مجرد (ناعق) بما يملى عليه من اسياده، ينعي الهالك سليماني.. ويعزي خامنئي اقسى درجات الانحطاط والذل ان ( تمجد ) عدوك اللدود وتخون عروبتك ودينك وامانتك انت لاشي يا ابن الحصني انت نكره واداة ( اراجوز ) في يد ( خونة ) الجيرة”.

 

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