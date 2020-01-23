شركة تنهل رمال وادي جازان وتسببت بخسائر مادية كبيرة في مشاريع حكومية

المناطق - جازان

استغلت إحدى الشركات محضر تسليم موقع لتحرير مجرى وادي جازان من العقوم والأشجار والرمال والطمي التي تعيق انسياب المياه وتصحيح المناسيب الطبيعية بالتهذيب المستمر، إلى نهل الوادي بتحميل الرمال منه “البطحى” في شاحنات نقل ضخمة وتسببها في إتلاف البيئة المحيطة بالوادي إضافة على إنشاء حفريات عميقة تزيد عمها عن 5 أمتار.

ولم تراعي الشركة المنفذة المشاريع التي سبق تنفيذها في الوادي من قبل فرع وزارة المياه وتسببها بقطع وإتلاف شبكة المياه التي نفذت سابقا بميزانية مالية ضخمة دون اعتبار أو اهتمام بمصالح المستفيدين من المشروع.

وأكد مواطنين لـ “المناطق” أن الشركة لم تراعي كذلك الوزن الصحيح للشاحنات فقد تسببت في إتلاف البنية التحتية للطرق وذلك بعد مرورها بشكل مستمر عليها محملة كميات كبيرة من “البطحى” دون أن تراعي الأنظمة.

وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإيقاف هذه الشركة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقها بعد تسببها بتخريب شبكة المياه الخاصة بالمواطنين، وإتلافها للبنية التحتية للطرق، وتسببها في ظهور حفريات عميقة بالوادي قد تؤدي إلى تجمع المياه أثناء جريان السيول والأمطار مما قد تؤدي إلى عواقب وخيمة للمتنزهين وخاصة الأطفال.