العساف: هناك توافق قوي بين ما تقوم به المملكة وبين أجندة مجموعة العشرين

المناطق - واس

أكد معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات دافوس للعام الحالي الدكتور إبراهيم العساف أن هناك توافقاً قوياً بين ما تقوم به المملكة وبين أجندة مجموعة العشرين.

وقال العساف في تصريح له على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس: إن هناك أهدافاً مشتركة للمملكة وللدول العشرين، حيث إن المملكة دولة نامية ولكن في الوقت نفسه تعدّ من الدول المانحة والدول المشاركة بفاعلية وتهتم بالنشاط المالي والاقتصادي الدولي.

وأوضح أن للمملكة موقعاً خاصاً في مجموعة العشرين لتوافق أجندة المجموعة بشكل كبير مع أجندة المملكة العربية السعودية.