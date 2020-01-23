احدث الأخبار

عبور (132564) ألف مركبة ما بين المغادرة والقدوم بمنفذ الرقعي
المنطقة الشرقية
 الدعم السعودي يساهم في ازدياد نشاط ميناء عدن
أبرز المواد
 العساف: هناك توافق قوي بين ما تقوم به المملكة وبين أجندة مجموعة العشرين
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يستقبل “الحقيل” ويوقعان مذكرة تعاون لخدمة منسوبي الوزارة عبر برنامج “سكني”
أبرز المواد
 “مبادرات مسك” يدعم المواهب الشابة بعرض مشروعاتهم المبتكرة في دافوس
أبرز المواد
 شركة تنهل رمال وادي جازان وتسببت بخسائر مادية كبيرة في مشاريع حكومية
أبرز المواد
 شاهد.. العميل القطري بن الذيب يرثي الهالك “قاسم سليماني” بقصيدة
أبرز المواد
 طريف تسجل أدنى درجات الحرارة في مختلف مناطق المملكة ب ( -١ )درجه والمحسوسة( -٤ )
منطقة الحدود الشمالية
 وزير الاقتصاد : سنعمل على مواجهة مشاكل الفقر عالمياً
أبرز المواد
 منتدى الرياض الاقتصادي خلال دورته التاسعة يناقش “الهجرة العكسية” في مناطق المملكة
أبرز المواد
 مجمع طبي يخفض 50% من قيمة خدماته لدعم أبناء ” انسان” في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 أمير منطقة الجوف يستقبل مديري صحة الجوف والقريات
منطقة الجوف
عبور (132564) ألف مركبة ما بين المغادرة والقدوم بمنفذ الرقعي

عبور (132564) ألف مركبة ما بين المغادرة والقدوم بمنفذ الرقعي

المنطقة الشرقية
الدعم السعودي يساهم في ازدياد نشاط ميناء عدن

الدعم السعودي يساهم في ازدياد نشاط ميناء عدن

أبرز المواد
العساف: هناك توافق قوي بين ما تقوم به المملكة وبين أجندة مجموعة العشرين

العساف: هناك توافق قوي بين ما تقوم به المملكة وبين أجندة مجموعة العشرين

أبرز المواد
وزير الحرس الوطني يستقبل “الحقيل” ويوقعان مذكرة تعاون لخدمة منسوبي الوزارة عبر برنامج “سكني”

وزير الحرس الوطني يستقبل “الحقيل” ويوقعان مذكرة تعاون لخدمة منسوبي الوزارة عبر برنامج “سكني”

أبرز المواد

عبور (132564) ألف مركبة ما بين المغادرة والقدوم بمنفذ الرقعي

عبور (132564) ألف مركبة ما بين المغادرة والقدوم بمنفذ الرقعي
http://almnatiq.net/?p=824006
حفر الباطن - المناطق

عبرت (132564) ألف مركبة مابين المغادرة والقدوم من خلال منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .
وأسهم فريق العمل بجمرك الرقعي في تحقيق انسيابية الحركة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بالمنفذ .
وعمل الجمرك على تهيئة كل السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في المغادرة أو القدوم ، وتجهيز فريق عمل مساند لسرعة إنهاء الاجراءات وفق الضوابط الجمركية، وتهيئة الجمرك بالوسائل المساندة في التفتيش كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات .

روابط ذات صلة

بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها

بلدية القطيف تدعو ملاك 91 عقار في العوامية لمراجعتها
وفد تجاري أفغاني يستعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة الطاقة المتجددة

وفد تجاري أفغاني يستعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة الطاقة المتجددة
15 يتيما يشاركون في المخيم الشتوي بأرامكو

15 يتيما يشاركون في المخيم الشتوي بأرامكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*