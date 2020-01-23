عبرت (132564) ألف مركبة مابين المغادرة والقدوم من خلال منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .
وأسهم فريق العمل بجمرك الرقعي في تحقيق انسيابية الحركة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بالمنفذ .
وعمل الجمرك على تهيئة كل السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في المغادرة أو القدوم ، وتجهيز فريق عمل مساند لسرعة إنهاء الاجراءات وفق الضوابط الجمركية، وتهيئة الجمرك بالوسائل المساندة في التفتيش كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات .
عبور (132564) ألف مركبة ما بين المغادرة والقدوم بمنفذ الرقعي
عبرت (132564) ألف مركبة مابين المغادرة والقدوم من خلال منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .
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