عبور (132564) ألف مركبة ما بين المغادرة والقدوم بمنفذ الرقعي

حفر الباطن - المناطق

عبرت (132564) ألف مركبة مابين المغادرة والقدوم من خلال منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة خلال إجازة منتصف العام الدراسي .

وأسهم فريق العمل بجمرك الرقعي في تحقيق انسيابية الحركة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بالمنفذ .

وعمل الجمرك على تهيئة كل السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في المغادرة أو القدوم ، وتجهيز فريق عمل مساند لسرعة إنهاء الاجراءات وفق الضوابط الجمركية، وتهيئة الجمرك بالوسائل المساندة في التفتيش كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات .