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وزارة الثقافة تُطلق منصة لاستقبال المشاركات في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

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وزارة الثقافة تُطلق منصة لاستقبال المشاركات في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب 2020

وزارة الثقافة تُطلق منصة لاستقبال المشاركات في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب 2020
http://almnatiq.net/?p=824033
المناطق - واس

أطلقت وزارة الثقافة اليوم منصة خاصة لاستقبال مشاركات المؤلفين ودور النشر في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب، في فترة تمتد من 23 يناير إلى 1 فبراير تستقبل خلالها المشاركات عن طريق الرابط الإلكتروني: https://engage.moc.gov.sa/book-fair-award، عبر 3 مسارات هي: المؤلفين السعوديين، ودور النشر، وريادة الأعمال في صناعة النشر.
وحددت الوزارة 10 فروع لجائزة معرض الكتاب للكتّاب السعوديين هي” المعارف العامة، والفلسفة، والديانات، والعلوم الاجتماعية، واللغات والعلوم البحتة، والعلوم التطبيقية، والفنون والآداب، والجغرافيا والتاريخ،” وتبلغ جائزة كل فرع 50 ألف ريال، ويشترط للمشاركة في الجائزة أن يكون العمل المقدم مفسوحاً من وزارة الإعلام وحاصلاً على الترقيم الدولي ويتقدم بعمل واحد لأحد فروع الجائزة و أن لا يكون العمل مرشحاً لجائزة أخرى في نفس السنة كما يجب أن يكون العمل منشوراً ولم يمض على نشره أكثر من عام.
وخصص معرض الكتاب جائزة لدور النشر تعطى لأفضل دار نشر سعودية وأفضل دار نشر عربية بجائزة قدرها 50 ألف ريال لكل دار على أن تكون الدار مشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020 ولا تقل إصداراتها في عام 2018/2019 عن خمس إصدارات ولم يرصد على الدار أي مخالفات، دعماً للإنتاج ودور النشر.
وخصص معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام جائزة لريادة الأعمال تقدم للمساهمين في إنشاء منصات الكتاب المسموعة ومتاجر الكتب الرقمية والمتاجر الإلكترونية لبيع الكتب وقنوات ومنصات مراجعة الكتب.
يُذكر أن وزارة الثقافة تهدف من جوائز معرض الكتاب إلى دعم صناعة النشر في المملكة، وتحفيز المؤلف السعودي على تقديم منتج ثقافي عالي الجودة في مختلف التخصصات المعرفية، ضمن حزمة من الخطوات النوعيّة التي ستقدمها الوزارة للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب التي ستقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م.

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