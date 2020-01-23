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غرفة الرياض توقع ست اتفاقيات خلال منتدى الرياض الاقتصادي

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غرفة الرياض توقع ست اتفاقيات خلال منتدى الرياض الاقتصادي

غرفة الرياض توقع ست اتفاقيات خلال منتدى الرياض الاقتصادي
http://almnatiq.net/?p=824036
المناطق - واس

وقعت غرفة الرياض اليوم، ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الاقتصادية والأكاديمية والبحثية والمالية، وذلك على هامش منتدى الرياض الاقتصادي، ووقعها عن الغرفة رئيس مجلس إدارة الغرفة عجلان العجلان .
وتمثلت الاتفاقيات في مذكرة تفاهم مع جامعة الفيصل ومثلها معالي مديرها الدكتور محمد بن على آل هيازع ،و مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية السعودية ومثلها رئيس مجلس إدارتها سلطان الثعلي.
كما وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع بنك التنمية الاجتماعية ومثله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبد العزيز الحميدي، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة صون للاستشارات المالية ومثلها في الاتفاقية رئيس مجلس الإدارة خلود بنت صالح الراجحي.
ووقعت الغرفة مع شركة “ماسك” – مبادرة محمد بن إبراهيم السبيعي لدعم الأعمال “عصاميون” – ومثلها في المذكرة الرئيس التنفيذي للشركة صالح بن محمد الحناكي، كما وقعت الغرفة مذكرة تفاهم مع شركة “حلم” ومثلها الرئيس التنفيذي للشركة لؤي خالد بن موسى.

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