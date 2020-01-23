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أمانة عسير تغلق 387 محطة لم تلتزم بشاشات عرض أسعار الوقود

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أمانة عسير تغلق 387 محطة لم تلتزم بشاشات عرض أسعار الوقود

أمانة عسير تغلق 387 محطة لم تلتزم بشاشات عرض أسعار الوقود
http://almnatiq.net/?p=824050
المناطق - أبها

أغلقت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الرخص والرقابة الشاملة نحو 387 محطة وقود في مدينة ابها وجميع محافظات ومراكز المنطقة أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مشيرا الى أن ذلك الاغلاق جاء لعدم التزام تلك المحطات باشتراطات وجود شاشات عرض أسعار الوقود التي اقرتها لائحة عرض الأسعار مؤخرا .
من جهته أوضح مدير إدارة كود البناء السعودي في عسير المهندس حسين ال عبيد أن الأغلاق جاء بعد عدة إنذارات وجهت لتلك المحطات حيث بلغ عدد المحطات في عسير 818 منها 399 محطة التزمت بتركيب شاشات العرض .
وأشار ال عبيد أن هناك متابعه مستمرة من أمير المنطقة ومعالي وزير الشئون البلدية والقروية بخصوص تطوير وإعادة تأهيل جميع محطات المنطقة بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030م .

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