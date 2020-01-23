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الحازمي” يختتم ” مهرجان “السومو” ومسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية وفعالية “أمشي لصحتي”

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الحازمي” يختتم ” مهرجان “السومو” ومسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية وفعالية “أمشي لصحتي”

الحازمي” يختتم ” مهرجان “السومو” ومسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية وفعالية “أمشي لصحتي”
http://almnatiq.net/?p=824061
المناطق - فضة عطيف

دشن مدير تعليم صبيا ضيف الله بن علي الحازمي مساء أمس الأربعاء السابع والعشرين من الشهر الجاري، عددا من فعاليات الإدارة شملت مهرجان “السومو” وتصفيات مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية وفعالية “أمشي لصحتي”، بحضور مساعدي مدير التعليم للشؤون المدرسية والتعليمية، وعدد كبير من الطلاب والطالبات، والزوار والمتنزهين، وذلك في حديقة الملك فهد المقابلة لمهرجان صبيا الشتوي.

وضم المهرجان ثلاث مسارات بدأت بفعالية “أمشي لصحتي” والتي انطلقت بعد صلاة العصر بمشاركة الشؤون الصحية المدرسية، وإدارة المراكز الصحية بصبيا، والهلال الأحمر السعودي، وجمعية الإحسان الطبية. وقال المساعد للشؤون المدرسية ربيع بن مهدي عطية “إن هذه الفعالية تستهدف جميع فعاليات المجتمع، وتهدف إلى تعزيز الثقافة المجتمعية حول أهمية المشي للوقاية من الأمراض، وتحسين الصحة، والتحفيز على اكتساب السلوكيات وأنماط الحياة السليمة الصحية”.

فيما شمل المسار الثاني مهرجان هواة “السومو” للروبوت، وذلك بمشاركة 22 فريقا على مستوى 18 ناديا من أندية الحي، تنافسوا على ثلاثة مراكز. والمسار الثالث هو لأربع مسابقات، الرسم الفوري للمرحلة الابتدائية، والخط العربي، وكرة الطاولة للمتوسط والثانوي، والإلقاء والارتجال للمراحل الثلاث.

وقال المساعد للشؤون التعليمية ناصر بن أحمد معافا “إن مهرجان السومو ومسابقات أندية الحي تهدف إلى تحسين نمط الحياة للفرد والأسرة، وتعزيز الولاء والمواطنة، والفخر بالإرث الحضاري، وترسيخ القيم الدينية، وتنمية مهارات التعلم الذاتي، والتواصل مع الآخرين، وإذكاء روح التنافس البناء بين الطلاب، واستثمار أوقاتهم بما يفيد”.

وكرم مدير التعليم ضيف الله الحازمي في الحفل الختامي المنظمين والمشاركين، والفرق الكشفية و التطوعية في المهرجان، كما توج الفائزين بجوائز بلغت عشرون ألف ريال، “مبديا سعادته بما شهده المهرجان من تفاعل وحضور، ومؤكدا على أهمية رياضة المشي؛ لكونها من مؤشرات التقدّم الإنساني والحضاري التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية ٢٠٣٠. وأضاف أن المسابقات العلمية، والأدبية، والرياضية تعمل على تنمية الاتجاهات والميول، والمهارات، وأساليب التفكير.

وقدم “الحازمي” شكره لقسم النشاط ، والشؤون الصحية المدرسية بالإدارة والأقسام المساندة ، وجميع من شارك من القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة الذين أسهموا في إنجاح هذا المهرجان، متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد، وأن يكون ذلك في موازين أعمالهم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم بن أحمد الحازمي أن عدد المترددين والمستفيدين من هذه الفعاليات قد بلغ خلال إجازة منتصف العام الدراسي أكثر من ٦ آلاف مستفيد ومستفيدة، داعيا الجميع للاستفادة من فعاليات وبرامج أندية الأحياء التعليمية الترفيهية في الإدارة والبالغ عددها 31 ناديا للبنين والبنات والتي تستمر فعالياتها طوال العام.

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