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مركزان ذهبيان تحصدهما إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك

مركزان ذهبيان تحصدهما إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=824067
المناطق- تبوك:

حصدت إدارة نشاط الطالبات بتعليم تبوك مركزان ذهبيان في البرنامج الوازي الثقافي منافسات اللغة العربية التي نظمتها الإدارة العامة للنشاط بوزارة التعليم .
إذ حصلت الطالبة غلا هايس القبيضي من الثانوية السادسة على المركز الذهبي الأول على المستوى الوطني للمرحلة الثانوية والطالبة ارجوان عامر القرني من المتوسطة السادسة عشر على المركز الذهبي الثالث على المستوى الوطني للمرحلة المتوسطة .
وبارك المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري للطالبتين وأسرتيهما ومدرستيهما،كما هنأ المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان ومديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح ومنسقة المنافسات بتعليم تبوك رئيسة قسم النشاط الثقافي والاجتماعي بإدارة نشاط الطالبات مريم الفدا، مثمناً كافة الجهود التي بذلت لرعاية الطالبات مشدداً على وجوب تضافر الجهود من جميع أطراف العمل التربوي والتعليمي لإبراز مواهب وقدرات الطالبات في مختلف المجالات .
يذكر أن برنامج منافسات اللغة العربية يستهدف طالبات المرحلتين الثانوية والمتوسطة في جميع الإدارات التعليمية بما فيهن طالبات التربية الخاصة، ويهدف إلى تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتعزيز الانتماء للغة العربية باعتبارها من أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية في مجال اللغة العربية، ورفع مستوى الطالبات في قواعد اللغة العربية ومهارات الفهم والقراءة والبلاغة والإبداع الشعري .

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