شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية بعنوان ” الشرق الأوسط غير المستقر”، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من : نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
واستعرض معاليه خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة.
بعد ذلك اجاب معاليه عن أسئلة واستفسار الحضور.
الجبير يشارك في ندوة بعنوان “الشرق الأوسط غير المستقر”
شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية بعنوان ” الشرق الأوسط غير المستقر”، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من : نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
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