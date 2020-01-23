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الجبير يشارك في ندوة بعنوان “الشرق الأوسط غير المستقر”

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المناطق - واس

‏‎‏‎شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية بعنوان ” الشرق الأوسط غير المستقر”، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من : نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.
‏‎واستعرض معاليه خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة.
بعد ذلك اجاب معاليه عن أسئلة واستفسار الحضور.

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