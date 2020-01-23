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وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية أشواق

وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية أشواق
http://almnatiq.net/?p=824074
المناطق- تبوك - علي العميري:

قام وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري وبتوجيه من امين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم بزيارة لبلدية أشواق حيث كان في استقباله رئيس بلدية اشواق المهندس عبدالرحمن العنزي مرحباً بوكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة والوفد المرافق له وتخلل اللقاء مناقشة المشاريع والخدمات والاحتياجات للبلدية .
بعد ذلك عقد اجتماعًا ضم ورؤساء الإدارات والأقسام وتم الاطلاع على سير أعمال ومنجزات البلدية.
من جهته أبدى م. العميري بما شاهده داعياً منسوبي البلدية إلى مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- من دعم لا محدود لرفاهية المواطن وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين -أيده الله-.

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