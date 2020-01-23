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صافرة أسترالية لقيادة المباراة النهائية بين الأخضر السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية في بطولة آسيا 2020

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صافرة أسترالية لقيادة المباراة النهائية بين الأخضر السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية في بطولة آسيا 2020

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المناطق - واس

يقود الحكم الأسترالي كريستوفر بيث المباراة النهائية بين المنتخب السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية الأحد القادم على استاد راجامانغالا في بانكوك ضمن بطولة كأس آسيا 2020 لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة في تايلاند .
ويساعده الحكمان الأستراليان أنتون شكيتينين وأشلي ووريك بيكهام، والحكم الرابع الصيني ما نينغ.
وحجز المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي بطاقتي التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد وصولهما إلى نهائي البطولة بفوز الأخضر على أوزبكستان بهدف دون رد في نصف النهائي ، فيما تغلبت كوريا الجنوبية على أستراليا بهدفين دون رد.

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