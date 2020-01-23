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تعادل الفتح وضمك في افتتاحية الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل الفتح وضمك في افتتاحية الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
http://almnatiq.net/?p=824086
المناطق - واس

تعادل فريقا الفتح وضمك بنتيجة 0-0 في المباراة الأولى من الجولة الـ 15 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
وبهذه النتيجة رفع الفتح رصيده إلى 10 نقاط بفارق نقطة عن المركز الأخير يحتل بها المركز الـ 14 في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد ضمك إلى 9 نقاط في المركز الأخير.

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