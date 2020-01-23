تراحم تبوك توقع اتفاقية تعاون للارتقاء بالخدمات التدريبية والاستشارية المقدمة لمستفيديها

المناطق- تبوك:

وقعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة تبوك اليوم بمقرها الرئيس اتفاقية تعاون مع إحدى المراكز التدريبية بهدف الارتقاء بالخدمات التدريبية والاستشارية

المقدمة للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.

وأوضح المدير التنفيذي للجنة عبدالرحمن بن نبات أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي “تراحم” للارتقاء بالخدمات التطويرية وتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم وأسرهم لسوق العمل وكذلك للسعي إلى رفع جودة مخرجات الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.