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غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”

غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”
http://almnatiq.net/?p=824111
المناطق- تبوك :

أقامت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك اليوم بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ورشة عمل بعنوان ” اللائحة الفنية لشهادات الجودة لمراكز خدمة المستفيدين “حياك” بحضور عدد من رجال وسيدات المجتمع والمهتمين وذلك بمقر الغرفة بتبوك.
وتناولت الورشة تقديم تعريفات عن هذه المراكز التي تهدف إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة للخدمات وما تقدمه من تسهيل الإجراءات واختصار العمليات وتوفير معايير موحَّدة للخدمة إضافة
إلى رفع مستويات رضا المستفيد ورفع معايير الخدمة وتحسين بيئة العمل.
وتأتي هذه الورشة ضمن عدة ورش العمل التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص وتزويدهم بكل اللوائح والأنظمة المحدثة لدى تلك الجهات.

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