أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة

المناطق / بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, المكتبة القانونية الإلكترونية والورقية, المشتملة على 120 كتاباً إلكترونياً و729 كتاباً ورقياً تختص بالأحكام الإدارية والشرعية والأنظمة القانونية وفق أحدث التصنيفات العالمية “التصنيف العشري العالمي”.

حيث اطلع سموه على ما تحويه المكتبة القانونية من كتب ، مستمعاً لشرحٍ مفصل من قبل مشرفي المكتبة إبراهيم الحسن وسليمان الثويني عن محتوياتها ، التي تشمل قرابة 600 ألف صفحة إلكترونية في مختلف مجالات القانون , وسيتم إتاحتها إلى عموم الجمهور للتصفح والبحث , مشيرين لسموه على أن المكتبة قد صنفت إلى التصنيف العشري العالمي المتبع في كبرى المكاتب العالمية ، وإضافة أبرز المواقع الإلكترونية التي تهم القانونيين والمحاميين بشكل خاص , مقدمين شكرهم لسمو أمير منطقة القصيم على متابعته للخطوات لإنشاء وانطلاق المكتبة ، خدمةً للقانونيين في أنحاء الوطن كافة.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه من خلال إطلاق إمارة المنطقة مكتبة قانونية رقمية متاحة للجميع على الشبكة العنكبوتية , مشيراً سموه إلى أن هذه المكتبة القانونية هي عبارة عن هدية علمية من إمارة منطقة القصيم مقدمة للمستفيدين كافة.

وقال سموه : إن هذه الخطوة تعكس إتاحة الإطلاع على العلم القانوني والأنظمة والكتب التي تعنى بذلك على شبكة الإنترنت ، وتعزيز الاستفادة للراغبين لمثل هذه المعلومات من داخل المملكة وخارجها , لافتاً الانتباه إلى أن إمارة القصيم تعمل لإطلاق تطبيق متخصص للمكتبة القانونية الرقمية ، وتقديم ما تحويه من كتب بعدة لغات أخرى.

وأضاف سمو الأمير فيصل بن مشعل : إن العالم أصبح لديه نشر العلم وإتاحته للمستفيدين سواءً في الجوانب القانونية أو الجوانب الأخرى في غاية الأهمية للاستفادة منه خدمةً لطلبة العلم والطلاب في داخل المملكة وخارجها , منوهاً بالجهود التي بذلت لتقديم مثل هذا المحتوى القانوني والثقافي المتميز, سائلاً المولى عز وجل أن يجعله علماً نافعاً وأن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل إمارة المنطقة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني , ورئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشيخ حسين القحطاني , ورئيس المحكمة العامة بالقصيم الشيخ عبدالله الحميضي , وقاضي محكمة الاستئناف الشيخ إبراهيم الحسني , ومدير إدارة المستشارين بإمارة المنطقة خالد المشيقح , ومدير تعليم القصيم يوسف الرميح , وبعضاً من مدراء الأقسام بإمارة المنطقة.