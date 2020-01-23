احدث الأخبار

هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة
منطقة القصيم
 غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات “ملتقى الطيران العام”
أبرز المواد
 وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض
أبرز المواد
 تراحم تبوك توقع اتفاقية تعاون للارتقاء بالخدمات التدريبية والاستشارية المقدمة لمستفيديها
منطقة تبوك
 تعادل الفتح وضمك في افتتاحية الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الجبير يلتقي وزير الشؤون الخارجية العماني
أبرز المواد
 صافرة أسترالية لقيادة المباراة النهائية بين الأخضر السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية في بطولة آسيا 2020
أبرز المواد
 “وقاية” : لم تُرصد أي حالات لفيروس كورونا الجديد بالمملكة حتى الآن
أبرز المواد
 وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة يزور بلدية أشواق
منطقة تبوك
هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض

هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة

أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة

منطقة القصيم
غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”

غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”

منطقة تبوك
وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

أبرز المواد

هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض

هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض
http://almnatiq.net/?p=824124
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) عن شراكتهما لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في العاصمة الرياض أكتوبر المقبل.
جاء ذلك ضمن حفل العشاء الذي نظمته هيئة الاستثمار في دافوس تحت شعار “استثمر في السعودية”، وشهد حضور ما يزيد عن 100 من رجال الأعمال وصناع القرار الدوليين، من أكثر من 17 دولة يمثلون ما يقارب 80 جهة.
ومن المنتظر أن تعقد القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2020 في الرياض كأحد الفعاليات المصاحبة لقمة مجموعة العشرين المنعقدة في الرياض، ولتكون الرياض بذلك أول مدينة في الشرق الأوسط تُقام فيها المناسبة، حيث تجمع هذه الفعالية أكثر من 250 مشاركاً من أهم الخبراء وصناع القرار الدوليين.
من جانبه أوضح معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر أن الاستثمار الأجنبي المباشر ممكّنٌ للتحول الاقتصادي عبر تعزيزه للتنافسية الاقتصادية للدول وتوفير إمكانية تبادل الخبرات، منوهًا إلى أن المملكة ما زالت تطمح لتحقيق المزيد عبر جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.
ولفت الانتباه إلى أن انعقاد القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2020 في الرياض سيجعل منها منصة تجمع صانعي القرار من مختلف الاقتصادات الدولية، وذلك للتباحث حول التحديات الرئيسة وكيفية مواجهتها.
وأشار العمر إلى أن المملكة ترحب بالتعاون مع الأونكتاد لإقامة هذه القمة في الرياض حيث ستكون الخبرات والتجارب المشتركة إضافة مميزة لنجاح انعقادها.
وفي إطار هذه الشراكة؛ علق مدير شعبة التجارة والاستثمار بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) جيمس زان أنه على الرغم من التراجع العالمي للاستثمار الأجنبي الذي يشهد انخفاضًا حادًّا منذ مطلع العقد الماضي؛ إلا أن المملكة حققت نجاحًا كبيرًا حيث شهدت زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى عامين متتالين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تكشف عن ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة على مدار العامين الماضيين.
وأكد زان أن الأونكتاد يتطلع لإقامة القمة العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر 2020 في أكتوبر من العام الجاري في الرياض، لاسيما في ظل مساهمة المملكة في تشكيل الاستثمار العالمي أثناء رئاستها لمجموعة العشرين 2020.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت مؤخرًا عن دخول أكثر من 1130 شركة أجنبية للسوق السعودي خلال عام 2019، حيث شكل هذا الرقم زيادة نسبية بلغت 54% مقارنة مع العام 2018، وزيادة بثلاثة أضعاف عن عدد التراخيص الصادرة في عام 2017، كما حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في الثلاثة أرباع من عام 2019 زيادة بلغت 10% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، إذ يشكل هذا النمو نتائج سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، والتي على غرارها قفزت المملكة 30 مرتبة وفق تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث صنف التقرير المملكة كأكثر الدول إصلاحًا بين كافة الدول التي تضمنها التقرير.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي
أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات “ملتقى الطيران العام”

أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات “ملتقى الطيران العام”
وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض

وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*