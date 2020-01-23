احدث الأخبار

سيارات مدنية تطلق النار على متظاهرين في بغداد
أبرز المواد
 بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي
أبرز المواد
 هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة
منطقة القصيم
 غرفة تبوك التجارية تُعرّف بمركز خدمات المستفيدين “حياك”
منطقة تبوك
 وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يفتتح فعاليات “ملتقى الطيران العام”
أبرز المواد
 وزير الداخلية يُدشن الهوية الجديدة لمستشفى قوى الأمن بالرياض
أبرز المواد
 تراحم تبوك توقع اتفاقية تعاون للارتقاء بالخدمات التدريبية والاستشارية المقدمة لمستفيديها
منطقة تبوك
 تعادل الفتح وضمك في افتتاحية الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 الجبير يلتقي وزير الشؤون الخارجية العماني
أبرز المواد
 صافرة أسترالية لقيادة المباراة النهائية بين الأخضر السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية في بطولة آسيا 2020
أبرز المواد
سيارات مدنية تطلق النار على متظاهرين في بغداد

سيارات مدنية تطلق النار على متظاهرين في بغداد

أبرز المواد
بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي

أبرز المواد
هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض

هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة

أمير القصيم يدشن المكتبة القانونية بديوان الإمارة

منطقة القصيم

سيارات مدنية تطلق النار على متظاهرين في بغداد

http://almnatiq.net/?p=824133
المناطق - وكالات

أفادت مصادر ميدانية، الخميس، بأن سيارات مدنية ترافق قوات مكافحة الشغب وسط العاصمة العراقية بغداد، أطلقت النار على متظاهرين، فيما ردد ركابها شعارات معادية لواشنطن.

وذكرت المصادر أن الواقعة حدثت على طريق القاسم السريع في بغداد، فيما شهد محيط ساحة الطيران عودة المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وأضافت أن العديد من المتظاهرين أصيبوا، بسبب إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

من جانبها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا قالت فيه، إن حصيلة القتلى في الاحتجاجات العراقية منذ أكتوبر الماضي، تعدت الـ600 شخص، لافتا إلى ان 12 قتلوا خلال الأسبوع الجاري فقط.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن قوات الأمن العراقية استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، وأطلقتها على رؤوس بعضهم مما أدى إلى وفاتهم، كما حدث على طريق محمد القاسم السريع في بغداد في الحادي والعشرين من يناير.

وفي اليوم والموقع نفسه، وثقت مقاطع فيديو رجال الامن وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المحتجين، من مسافات قريبة.

روابط ذات صلة

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي

بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج “نيوم” للابتعاث الداخلي
هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض

هيئة الاستثمار والمنظمة الدولية UNCTAD تعلنان عن شراكتهما لتنظيم قمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الرياض
وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

وزير الخارجية يلتقي رئيس افغانستان على هامش منتدى دافوس الاقتصادي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*